Prefeitura de Curitiba: (Crédito: Divulgação/Levy Ferreira/SMCS)

A Prefeitura de Curitiba entrou em recesso no dia 23 de dezembro. O retorno às atividades acontece na primeira terça-feira de 2023, amanhã. Durante o período, não houve expediente nas repartições públicas municipais e alguns atrativos e serviços tiveram funcionamento alterado.



Serviços essenciais não deixaram de ser prestados, mesmo que em escala. O transporte público, por exemplo, teve escalas normais nos dias de fim de ano. O governo do Estado também fez recesso no fim de ano.



O atendimento ao público na Superintendência de Trânsito (Setran) também fiucou em recesso no fim de ano, e retorna amanhã. Os prazos para recursos que vencerem neste período podem ser protocolados, presencialmente, até o dia 6 de janeiro. Pela internet, os protocolos podem ser feitos normalmente.



O motorista pode aproveitar o período de fim de ano para apresentar condutor, defesa para multa de trânsito e entrar com recurso na Junta Administrativa de Recurso de Infrações (Jari) e para o Conselho Estadual de Trânsito (Cetran).



Também de forma on-line pode ser solicitado o cartão credencial para utilização de vagas exclusivas para pessoa idosa.