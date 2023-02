Foto: Divulgação/ Prefeitura de Fazenda Rio Grande

APrefeitura de Fazenra Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, confoirmou ontem a abertura de um edital para um concurso público com 400 vagas e salários que chegam a R$ 17,3 mil.



As inscrições ocorrem de 6 de fevereiro a 5 de março e devem ser feitas pela internet, no endereço https://www.institutounifil.com.br/concurso/122. Já as provas acontecem no dia 2 de abril (um domingo).



Ao todo, são 382 vagas disponíveis, com cargos para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.411,72 a R$ 17.327,50.