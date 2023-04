Vitor Arrabal/PMM

A comunidade poderá acompanhar as emoções da próxima partida do Flamengo contra o Maringá FC nesta quarta-feira, 26, em telão no Ginásio Chico Neto. O confronto, desta vez no Estádio Maracanã (RJ), será transmitido pela Prefeitura de Maringá em estrutura montada na quadra do ginásio. O espaço ficará disponível para o público a partir das 20h30.

O acesso será livre e gratuito, sem a necessidade de retirada de ingresso. O jogo, pela terceira fase da Copa do Brasil, será às 21h30. “Como realizamos na primeira partida, queremos proporcionar para toda a comunidade um momento de diversão e alegria, para torcermos juntos e acompanhar esse confronto que ficará marcado na história do futebol maringaense”, destaca o prefeito Ulisses Maia.

Na primeira partida, realizada no Estádio Willie Davids em 13 de abril, o Dogão venceu o Flamengo por 2 a 0. A vitória foi comemorada por centenas de torcedores que acompanharam o confronto no telão disponibilizado pela Prefeitura na quadra de basquete na Vila Olímpica.

