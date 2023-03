Arte: João Pedro Agostinho/ASCOM Pref. Tibagi

O evento acontece nos dias 17, 18 e 19 de março. Com variada programação cultural para a família e todas as idades, comemorações foram pensadas para que os tibagianos participem.

A Prefeitura de Tibagi tem o orgulho de convidar todos os tibagianos para prestigiarem as comemorações dos 151 anos do município, que acontece nos dias 17, 18 e 19 de março.

Com variada programação cultural, a festa foi pensada para toda a família e para os tibagianos de todas as idades. Assim, a nossa Tibagi poderá comemorar o aniversário do município.

“Infelizmente não podemos realizar uma festa bonita no aniversário de 150 de Tibagi no ano passado, devido ao agravamento da pandemia. Mas esse ano foi possível e está aí. Show do Di Paullo & Paulino na sexta; pescaria, show infantil, show com o Alorino e banda show no sábado; apresentação do Guilherme & Benuto no domingo. Enfim, uma festa para os tibagianos comemorarem o aniversário da nossa Tibagi”, afirma o prefeito Artur Butina.

A programação completa com os horários previstos para cada atração você confere no Flyer da festa nas redes sociais e no site da Prefeitura de Tibagi.