Prefeitura de Curitiba: (Crédito: Divulgação/Levy Ferreira/SMCS)

A Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) informa que as listas classificatórias relativas ao concurso público de 2022 serão divulgados nesta segunda-feira, a partir das 18 horas.



A divulgação dos editais será feita a partir das 18 horas, pelo site do NC-UFPR e no Diário Oficial do Município, e contemplam diversas categorias da Secretaria Municipal de Educação da Secretaria Municipal de saúde.



Na sexta-feira foram divulgados os gabaritos oficiais para todos os cargos contemplados no concurso.