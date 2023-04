Reunião definiu ações na cidade (Divulgação/Ascom/PMT)

A Prefeitura de Tibagi se reuniu na manhã desta segunda-feira (10) e tomou uma decisão emergencial no que diz respeito ao aumento da segurança nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e nas escolas municipais.

Ficou decidido que já a partir dessa terça-feira (11) será disponibilizado 1 segurança em cada um dos cinco CMEIS (Madrinha Augusta, Dona Inêz, Dona Matilde, São José e Aquarela) e cinco escolas municipais (Prof. Aroldo, Telêmaco Borba, Ida Viana, São Bento e Dep. David Federmann).

Também será ampliado o número câmeras de monitoramento em todas as 10 escolas municipais, principalmente com foco no ambiente externo e arredores. Isso tem como base a Lei nº 2.926/2022, de autoria do vereador João Paulo Ribas, que prevê esse procedimento de segurança nas instituições de ensino.

Também será instalada uma “sirene do pânico”, que poderá ser acionada a qualquer momento para alertar sobre qualquer risco à integridade dos alunos tibagianos.

Além disso, será marcado o mais breve possível um treinamento com todos os funcionários das escolas municipais com a Defesa Civil Municipal e Guarda Patrimonial sobre a segurança nas escolas.

Participaram da reunião o prefeito de Tibagi, Artur Butina; a chefe de gabinete e primeira-dama, Kelly Oliveira; a secretária de Educação e Cultura, Anne Elize Wrobel; o procurador-geral; Leonardo Mendes; o gerente de TI; Jovanir Lopes; e o gerente de material e patrimônio, Marcos Freitas.