SMCS

O Governo do Paraná, via Agência de Assuntos Metropolitanos, e a Prefeitura de Curitiba assinam nesta sexta-feira um convênio para repasse de recurso do Governo do Estado ao município para a reforma e ampliação da Estação Tubo Carlos Gomes, no Centro.



Localizada na Rua Lourenço Pinto, ela é ponto final da linha F02 – Curitiba-Fazenda Rio Grande, uma das principais linhas na conexão da Região Metropolitana com a Capital. Em dias úteis cerca de 2.700 usuários fazem uso da estação.



A solenidade de assinatura está marcada para as 12 horas, na própria estação-tubo, na Lourenço Pinto, 190, na região central.