(Ricardo Marajó/SMCS)

Equipes do Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) trabalham na reconstrução da base de contenção lateral da galeria celular localizada na Rua Walter Marquardt, no cruzamento com a Rua Comendador Franco, no Rebouças. A intervenção é emergencial e necessária para corrigir a estrutura que ficou danifica após as últimas chuvas que caíram na cidade

O excesso de chuva ocasionou desgaste e sedimentação do solo, provocando o deslocamento de uma das alas da galeria por onde passa córrego afluente do Rio Belém.

Os serviços para restabelecer a galeria começaram em 23 de janeiro, após inspeção das equipes que integram o programa Curitiba Contra Cheias, que reúne ações para tornar a cidade resiliente à ação das chuvas fortes.

De acordo com o diretor do departamento de Pontes e Drenagem da Smop, Ubiratan Cardoso, o trabalho para restabelecer a galeria começou pelo escoramento da ala danificada, montagem da caixaria e preparação das armações de ferro que serão usadas para a concretagem.

“O serviço está sendo executado para garantir a funcionalidade para o escoamento das águas das chuvas e assim prevenir alagamentos na região”, explica Cardoso.

Os trabalhos devem ser concluídos em aproximadamente sete dias, dependendo das condições climáticas. Em uma nova etapa, a Prefeitura fará a recuperação da passarela de madeira sobre o rio, que liga os dois lados da Rua Walter Marquardt.

Curitiba Contra Cheias

A Prefeitura investe na construção e manutenção das estruturas necessárias para minimizar o impacto das chuvas na cidade, que é cortada por vários rios e córregos. Pelo programa Curitiba Contra Cheias são executadas obras de macrodrenagem que aumentam a capacidade de extravasamento de rios e córregos e ajudam a capacidade de a rede suportar grandes precipitações.

Desde 2017, foram concluídas 29 grandes obras de macrodrenagem e outras cinco estão em andamento. Também para reduzir os impactos das fortes chuvas são feitos serviços constantes em galerias, canalizações, perfilamento de rios, reservatórios de contenção de cheias e limpeza de rios e córregos.

“As intervenções ajudam a diminuir a erosão, o assoreamento e as inundações. São serviços realizados em galerias, canalizações, perfilamento de rios, reservatórios de contenção de cheias”, explica o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.