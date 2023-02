O ex-PM Otto Samuel D’Onofre Andrade Silva Cordeiro foi preso na segunda (27) no Paraná pela morte do contraventor Fernando Iggnácio Miranda, em novembro de 2020. O crime aconteceu no Recreio dos Bandeirante, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, quando o bicheiro desembarcava num heliporto.

Fernando Iggnácio, genro de Castor de Andrade, foi vítima de uma emboscada após chegar de Angra dos Reis, na Costa Verde, de helicóptero, em 10 de novembro de 2020. Ele foi morto a tiros de fuzil AK-47, e morreu no local. A arma foi apreendida oito dias depois, junto a outros três fuzis de mesmo calibre.

