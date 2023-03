Reprodução

Alessandro Teixeira, 23 anos, motorista que atropelou e matou o motociclista Luiz Castro Stresser, 48 anos, na Rodovia dos Minérios, na Região Metropolitana de Curitiba, foi preso nesta sexta (31). O atropelamento aconteceu no início da tarde do último sábado.

Alessandro não tinha carteira de habilitação, dirigia uma BMW e fugiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima.. O carro chegou a ser depredado por populares indignados com o acidente. Na segunda (27), o suspeito foi à polícia prestar depoimento, mas optou pelo silêncio. Na quinta (30), a Justiça de Rio Branco do Sul decretou a prisão preventiva do suspeito, que só se apresentou nesta sexta. Teixeira se apresentou à polícia acompanhado de advogados. Ele não quis conversar com a imprensa.