Guarda Municipal de Araucária

A Guarda Municipal de Araucária prendeu na madruga da de terça (29) um trio que estava causando prejuízo na cidade com furto de fiação elétrica e cabos de telecomunicações. Eles utilizaram um veículo VW Gol de cor branca para se deslocarem do bairro Caximba, em Curitiba até Araucária. Eles foram presosna rua Elvira Sperândío Valentine, no Campina da Barra.

