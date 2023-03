Franklin de Freitas

As chuvas que causaram tantos transtornos no Paraná nos últimos dias podem dar uma trégua. Segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), nesta quinta-feira (16) o dia deve ter sol em boa parte do Estado, inclusive em Curitiba.



Para a Capital, a previsão é de céu claro na maior parte do dia. Em alguns momentos é possível uma maior cobertura de nuvens, mas que não devem ser longas. De noite pode ficar um pouco mais nublado.



Na sexta-feira (17) pode chover na Capital, mas o fim de semana por enquanto tem previsão de sol e céu claro. As temperaturas ainda não se elevam muito.