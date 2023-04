(Franklin de Freitas)

O tempo em Curitiba pode ficar mais estável nos próximos dias. A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) é de tempo com nebulosidade variável hoje, mas com o sol aparecendo em boa parte do dia. Essa, aliás, deve ser a tônica até o feriado do Dia do Trabalho, na segunda-feira, 1º de Maio. O sol deve predominar nestes dias e as temperaturas ficam amenas.

Nesta quarta-feira (26), o dia teve nuvens ao longo da tarde e início da noite (foto), com pancada de chuva ao anoitecer na Capital. No resto do Estado, alguma nebulosidade esteve presente, mas com poucas situações de chuva. As temperaturas se elevaram de tarde, com valores próximos aos 28°C, ao Norte e também no Litoral.

Na sexta-feira (28) pode ocorrer maior cobertura de nuvens em Curitiba e região, mas sem chuvas significativas. No sábado (29) e no domingo (30), faz sol. Na segunda-feira (1/5), Dia do Trabalho, também. Nestes dias as temperaturas variam entre 14 e 21 graus, mas no dia do feriado pode ficar um pouco mais quente, com previsão de 25ºC. A partir da terça-feira (2), um novo sistema deve começar a atuar sobre o Paraná, e o tempo pode voltar a ficar instável.