Franklin de Freitas

A previsão do tempo para esta semana é de tempo fechado na maior parte do dia, com chuviscos ou pancadas de chuva em Curitiba. O clima instável ocorre em todo o Estado e assim deve ficar até a semana que vem, no mínimo.



As temperaturas seguem amenas na parte mais Sul do Paraná. Na Grande Curitiba, a amplitude térmica não fica alta, com mínimas previstas entre 15 e 18 graus e máximas que vão de 21 a 25 graus durante esta semana.



Ainda assim, o sol pode aparecer entre nuvens ao longo dos dias. Pancadas de chuva são típicas do verão, mas as temperaturas estão pouco abaixo da média histórica.