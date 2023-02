Franklin de Freitas

A previsão para os próximos dias do Sistema de Tecnologia de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) mostra poucas mudanças nas condições do tempo em Curitiba. Até o final de semana o clima fica propenso a pancadas de chuva.



No sábado e domingo o céu ainda fica encoberto, mas as possibilidades de pancadas mais fortes de chuva dimuinuem, assim como as temperaturas máximas, que podem baixar dos 20ºC.

Ao longo do feriado de Carnaval, ainda pode voltar a chover na Capital, mas as temperaturas seguem mais baixas, variando entre 14 e 19 graus na segunda e na terça de folia.