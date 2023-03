Valquir Aureliano

A previsão do tempo em Curitiba mostra que o fim de semana pode começar com tempo bom, sol e temperaturas altas. Até a quarta-feira (22), a previsão era de que poderia chover na Capital, mas agora a chuva está prevista para o domingo (26).



Nesta sexta-feira (24) e sábado (25), o sol deve aparecer na cidade e os termômetros devem ficar entre 18 e 27 graus. No domingo (26), o tempo deve ficar parcialmente nublado, com chance de alguma chuva na parte da tarde, mas mesmo assim de forma isolada.

A semana que vem começa com muitas nuvens, mas o sol retorna na terça-feira (28). As temperaturas, contudo, ficam mais amenas.