Valquir Aureliano/Arquivo BP

Na sexta-feira (21) o tempo segue estável no Paraná. O frio perde intensidade em parte do Estado, entre as áreas mais ao Norte e Oeste. No entanto, a tendência é de temperaturas ainda baixas entre o Centro e Leste do Estado. Predomínio de sol ao longo do dia. A partir da noite a nebulosidade aumenta entre a RMC e o Litoral.

Na quinta (20) foi registrada a temperatura mais baixa do ano em Curitiba, com 9°C, mas ne manhã de sexta a mínima pode chegar a 8°C. A máxima prevista é de 17°C. O sol aparece desde cedo e se mantém durante a tarde. De noite volta a ficar mais frio.

Já no sábado (22), o tempo fica mais aquecido e a mínima deve subir para 14°C na Capital e a máxima alcança dos 20°C. A situação não muda no domingo (23).