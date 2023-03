João Frigério

A semana segue com previsão de pancadas de chuva diárias em Curitiba. Assim como no fim de semana, as temperaturas não sobem muito, mas o clima fica abafado por conta da alta umidade presente.



A terça-feira (7) ficará sem muitas alterações nas condições do tempo, que continua com instabilidade, devido às taxas de umidade e calor na atmosfera da região. Com isto, a formação de nuvens de chuva entre as regiões do estado e esperado, principalmente a partir da tarde.



Porém, na sexta-feira (10), pode haver uma trégua nas condições de chuva, pelo menos na Capital.