Franklin de Freitas

Esta terça-feira tem previsão de pancadas de chuva em Curitiba. O dia começa com o céu encoberto e pode ocorrer pancadas de chuva durante a tarde. As temperaturas mais altas ainda deixam o tempo abafado.



Amanhã ainda há previsão para pancadas de chuva, mas os termômetros devem ter marcas mais amenas. A mínima prevista é de 14ºC, e a máxima fica na casa dos 20ºC.



O resto da semana não muda muito o cenário. Ainda podem acontecer chuviscos na Capital e as temperaturas seguem mais baixas.



O sol aparece na sexta-feira, mas o tempo volta a fechar no fim de semana.