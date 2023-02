Reprodução/PRF

Em ações de fiscalização na região da tríplice fronteira no Paraná, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carro roubado recheado com maconha. Quase todos os espaços ocultos naturalmente vazios do automóvel estavam preenchidos com tabletes da droga. O produto estava na forração das portas, painel, tampa traseira, lanternas e assoalho. No total havia 104 quilos de maconha.

