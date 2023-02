(PRF-PR)

A PRF encerrou nesta quarta-feira, 22, a Operação Carnaval 2023. O feriado foi marcado por muita chuva e movimento intenso, o que exigiu maior atenção por parte dos motoristas. Na região dos Campos Gerais foram registrados 10 acidentes com 10 feridos e nenhuma morte, redução de 28,6% no número de acidentes e de 50% no número de vítimas em relação ao ano anterior (2022) quando foram registrados 14 acidentes e 20 feridos. Saída de pista, colisão lateral e colisão com objeto totalizaram 60% das ocorrências. A reação tardia ou ineficiente do condutor foi a principal causa dos acidentes, respondendo por 50% dos acidentes.

