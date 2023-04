A Polícia Rodoviária Federal (PRF-PR) iniciará uma operação de comboio, no sentido litoral, para desafogar o final de fila, que, às 9 horas desta manhã de quarta-feira, 19 de abril, já estava no perímetro urbano de Curitiba.

A interdição foi adotada por conta do óleo que se espalhou nas pistas após o acidente registrado nesta noite de terça-feira, 18 de abril, no km 37, município de em Morrentes, no Litoral do Paraná.

A equipe, no entanto, reforça que não se trata de uma liberação do trânsito. “Trata-se de uma operação para desafogar o trânsito. Os veículos serão escoltados até o final da fila que se encontra no km 44. Para oportunizar a passagem de veículos de serviço e emergência, será utilizada a contramão da rodovia”, ressalta a PRF em nota.

O bloqueio do trânsito ocorre na Unidade Operacional da PRF em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no km 59, logo depois da antiga praça de pedágio.

Atenção

A PRF reforça que os veículos continuarão na fila, apenas serão deslocados mais à frente, no km 44. A equipe ressalta que os motoristas que desejarem retornar à capital utilizem o retorno na antiga praça de pedágio, no km 60.

O fluxo para quem se encontra no sentido capital está interrompido na altura do km 37. O retorno disponível está situado no km 32.

A rodovia permanece bloqueada nos dois sentidos e não há previsão para liberação. PRF, Bombeiros, Defesa Civil, Administração dos Portos e entidades estão empenhados no restabelecimento do fluidez do trânsito na rodovia.

A estrada da Graciosa é uma opção para os veículos leves.

A orientação da PRF é, se não for necessária a viagem, que seja reprogramada ou retomada após a liberação.