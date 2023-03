Reprodução/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Paraná informa que não há previsão de restrição de tráfego de veículos pesados em março para as rodovias federais BR-277 e BR-376 nos pontos onde há obras para a recuperação dos danos causados pelos deslizamentos.

“Caso necessário alguma restrição ou interdição pontual e momentânea, a informação será previamente divulgada”, informa a nota distribuídas nesta manhã de quinta-feira, 2 de março.

Durante a temporada, nos finais de semana, o tráfego de caminhões era proibido durante os finais de semana desde que, em novembro, houve o deslizamento de terra no trecho da BR-376, no km 669 em Guaratuba, entre a capital paranaense e o litoral de Santa Catarina, e da BR-277, em Morretes, litoral do Paraná, por conta do deslizamento no km 42.

Para evitar filas muito grandes, em função do deslocamento de veranistas para as praias, os caminhões não podiam circular nas rodovias federais entre as sextas e segundas-feiras.