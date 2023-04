Reprodução/PRF

Após uma série de discussões com áreas técnicas internas e com outros órgãos envolvidos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) decidiu suspender as portarias de restrições a veículos de carga articulados nos trechos da Serra do Mar das BRs 277 e 376, no Paraná.



A suspensão das restrições vale para os três próximos feriados prolongados, que estavam incluídos nas portarias suspensas: Tiradentes (21 de abril), Dia do Trabalhador (1º de maio) e Corpus Christi (8 de junho).



Conforme avaliação da PRF, a restrição aos caminhões pesados teve sua eficácia durante a temporada de férias, em que o fluxo de veranistas tradicionalmente é maior. Com a chegada do outono, esse tipo de deslocamento tende a se reduzir.