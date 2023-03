Reprodução / Facebook

O professor de inglês Sátiro Balieiro morreu na noite desta quinta-feira (9), em Curitiba. A informação é da Associação dos Professores do Paraná (APP Metrosul), núcleo Curitiba Metropolitana Sul. A causa da morte não foi confirmada. Nascido em Curitiba, Sátiro Balieiro era formado na Universidade Federal do Paraná e professor da rede estadual de ensino. Lecionava na Colégio Estadual Lucy Requião, em Fazenda Rio Grande (região metropolitana de Curitiba).

“É com muita dor que comunicamos o falecimento do Professor Sátiro Balieiro. Um companheiro de muitas lutas em defesa da Educação Pública, foi dirigente da App Sindicato e contribui intensamente em defesa de toda a categoria. A direção da App Sindicato Núcleo Curitiba Metropolitana Sul lamenta enormemente a perda do Sátiro, que trabalhava no Colégio Estadual Lucy Requião em Fazenda Rio Grande e contribuiu por muitos anos na formação de nossos alunos(as). Nossos sinceros sentimentos a família e amigos(as). SÁTIRO PRESENTE, SEMPRE!”, diz nota da APP Sindicato, publicada na noite desta quinta-feira.

Nas redes sociais, amigos e ex-alunos lamentaram a morte.