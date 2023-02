(Pedro Ribas/SMCS)

Michel Ferreira Piragine, que será o novo pastor titular da Primeira Igreja Batista de Curitiba. A solenidade de posse vai ser no dia 30 de março, às 20h, na Primeira Igreja Batista de Curitiba (Rua Bento Viana, 1.200, Batel).

“O pastor Paschoal Piragine vai passar o seu ministério para o Michel Piragine, seu filho. Ele foi eleito pelo concílio da Igreja Batista como o novo pastor titular, depois de um fecundo ministério do pastor Paschoal Piragine e uma grande parceria com a cidade no momento terrível da pandemia”, afirmou o prefeito Rafael Greca, que recebeu pai e filho na semana passada, quando foi convidado para a solenidade.

A Primeira Igreja Batista de Curitiba congrega 17.500 famílias da cidade.