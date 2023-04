Franklin de Freitas

A primeira lombada eletrônica mundo, que por três décadas ficou na Rua Francisco Derosso, no Xaxim, mudou de endereço. Substituída no fim do ano passado por um modelo de tecnologia mais avançada, o equipamento foi levado para a Escola Pública de Trânsito de Curitiba (Eptran), e e será utilizada na promoção de educação para o trânsito.

De tão inovadora, a Lombada Eletrônica foi incluída no livro 101 Inovações Brasileiras. Adotada hoje em larga escala – e extrapolando as fronteiras brasileiras -, a lombada eletrônica e outros equipamentos de controle de velocidade, criados após a sua invenção, já salvaram muitas vidas.