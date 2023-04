Sandra Lima

A primeira onda de frio mais intensa deste ano está prevista para estes dias que antecedem o feriado de Tiradentes (nesta sexta-feira, 21). Nesta quarta-feira (19), a mínima na parte Centro-Sul do Paraná deve ficar na casa dos 9 a 10 graus. Em Curitiba, a mínima prevista é de 10ºC e a máxima, de 19ºC. Na quinta-feira (20), resfria mais, e as mínimas no Estado podem cair para menos de 10ºC.

Essa onda de frio ainda não será tão forte, mas a partir de agora devem ser mais constantes. Desta forma, a Prefeitura de Curitiba vai reforçar os serviços de abordagem social e de acolhimento de pessoas em situação de rua, a partir da noite desta terça-feira (18). Com previsão de mínima de 8ºC durante a semana, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o trabalho será ampliado até a manhã de sábado (22). A medida acontece antes do início da Ação Inverno, Curitiba que Acolhe, que será realizada de 15 de maio a 15 de setembro.

Em Curitiba, o sol aparece ao longo dos próximos dias, mas a massa mais fria impede que as temperaturas se elevem. A máxima não deve passar os 20ºC até a próxima semana. O outono está no seu segundo mês. O inverno começa em junho.