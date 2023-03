Franklin de Freitas

O primeiro boletim semanal da Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR), divulgado nesta segunda-feira (6), traz 2.179 novos casos da doença e 17 mortes no Estado. A partir desta semana, os boletins da Sesa, que antes eram diários, passam a ser semanais, divulgados toda segunda-feira, depois de pedido do Ministério da Saúde.

No Paraná o boletim será divulgado toda segunda-feira, com exceção de feriados (neste caso, os arquivos serão publicados no próximo dia útil).

Os casos confirmados na última semana epidemiológica e divulgados nesta data são de: março (805), fevereiro(1160) e janeiro (57) de 2023; dezembro (95), novembro (23), outubro (4), julho (3), maio (1), março (5), fevereiro (4) e janeiro (2) de 2022; novembro (1), setembro (1), agosto (2), junho (1), maio (5), abril (4), março (2) e fevereiro (1) de 2021; e dezembro (2) e agosto (1) de 2020.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Cascavel (4) e Curitiba (3). A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Cambará, Guamiranga, Cruzmaltina, Pérola d’Oeste, Mandaguari, Terra Boa, Salto do Lontra, Cantagalo, Fazenda Rio Grande e Iguaraçu.

Os óbitos registrados na última semana epidemiológica e divulgados nesta data são de: março (3), fevereiro (5) e janeiro (3) de 2023; março (1) e fevereiro (1) de 2022; junho (2) e maio (2) de 2021.

O total de casos passou para 2.906.444 e o de mortes para 45.772 desde o início da pandemia.