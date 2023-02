Divulgação/Assessoria de Imprensa



O City Center Outlet Premium – Grupo Tacla realiza seu primeiro evento de carnaval entre os dias 18 e 21 de fevereiro, quando o outlet estará atendendo normalmente durante o feriadão do próximo final de semana.

Com seus corredores amplos e a sensação de estar ao ar livre, a criançada brinca com segurança, dança com a sua família e ainda assiste ao show das bolhas de sabão gigantes. O City Center promove durante o período oficinas de bolinhas de sabão onde a criança aprende a fazer ‘gigantes bolhas’ com sua própria varinha. O melhor, a programação é toda gratuita.

1º Bailinho de Carnaval do City Center Outlet Premium.

De 18 a 21/02 de fevereiro entre 12h e 18h.

Oficinas de 18 a 20/02 de fevereiro entre 12h e 18h.

Show de bolhas de 18, 19 e 20/02 a cada meia hora.

Banda com bailinho de carnaval nos dias 18 e 21/02 das 15 às 17h



Horário de Atendimento City Center Outlet

Diariamente das 10h às 22h.

Endereço – Rua João Bertoja, 1995 – Itaqui de Cima – Campo Largo.

BR 277 – Acesso pelo KM 122 em ambos os sentidos.

Endereço eletrônico- www.citycenteroutlet.com.br