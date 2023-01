Foto: Geraldo Bubniak/ANPr

O primeiro dia de 2023 (1) amanheceu sem congestionamento tanto na BR-376, que liga Curitiba a Santa Catarina, quanto na na BR-277, que liga a capital ao litoral paranaense, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As duas rodovias tem pistas interditadas parcialmente por conta de deslizamentos de terra. A expectativa é que ao longo do dia o movimento aumente nas duas estradas com o retorno do réveillon.

A boa trafegabilidade se deve em parte às restrições de circulação de caminhões e veículos de cargas articulados. As mudanças vão até segunda-feira (2). A medida foi adotada pelo Governo do Paraná para reduzir as filas causadas pelo deslizamentos e tudo indica que deu certo. Por volta das 21h51 desta sexta, segundo informações da Arteris, não havia congestionamento na BR-376 nos sentidos Santa Catarina e Curitiba. De acordo com a PRF, no mesmo horário, também não havia filas na BR-277 nos sentidos Litoral do Paraná e capital paranaense.

Voltaram a valer nesta sexta-feira (30) as restrições de tráfego para caminhões e veículos de carga articulados nas BR-277 e BR-376, no Paraná. As mudanças vão até segunda-feira (2). A medida foi adotada pelo Governo do Paraná para reduzir as filas causadas pelo deslizamentos que ´prejudicam a trafegabilidade das rodovias.

Na BR-376, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a restrição de veículos pesados será entre os km 648 e 682 – da entrada para Campo Alto, em Tijucas do Sul, até a praça de pedágio de Garuva, em Santa Catarina.

Veja os horários de circulação proibida para caminhões na BR-376

Dia 30 de dezembro: das 14h à 0h nos dois sentidos; Dia 31 de dezembro: 6h às 18h nos dois sentidos; Dia 1º de janeiro: 14h até 0h nos dois sentidos; Dia 2 de janeiro: 6h às 12h nos dois sentidos.

Na BR-277, as regras valem para o trecho entre o quilômetro 60, na praça de pedágio desativada em São José dos Pinhais, até o quilômetro 30, no viaduto de acesso à Morretes.

Veja os horários de circulação proibida para caminhões na BR-277