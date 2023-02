(Valquir Aureliano)

Os curitibanos fizeram fila na abertura da bilheteria física do Festival de Curitiba, ontem, no shopping Mueller.



Com mais de 350 atrações, o Festival de Curitiba divulgou na segunda a programação oficial do evento, que acontecerá entre os dias 27 de março e 9 de abril. Com nova curadoria, a 31ª edição do FTC contempla estreias nacionais, espetáculos premiados, peças internacionais e a volta do Fringe, além de dança, circo, humor, música, oficinas, shows, performance e gastronomia. “Nesta edição mantemos o mote de ‘Festival para Todos’, com uma programação que possibilita arte e entretenimento para todos”, explica o diretor do Festival de Curitiba, Leandro Knopfholz.