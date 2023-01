Divulgação

Para iniciar 2023 com looks únicos e sem desperdícios, a Universo Compartilhado Colab realiza a 12ª edição do Encontro de Brechós, referência na capital paranaense, nos dias 21 e 22 de janeiro, das 10 às 20 horas. O evento promove não somente a sustentabilidade, mas também o empreendedorismo feminino.



O encontro tem como grande maioria expositoras mulheres e busca incentivar não somente os brechós locais, mas também essas empreendedoras.



A feira acontecerá no Clube Recreativo D. Pedro II, onde o estacionamento é gratuito e o seu pet é bem-vindo. Além disso, a praça de alimentação estará sempre aberta e o evento contará também com apresentações de dança e às 17h, durante os dois dias, desfile de roupas e acessórios dos brechós.