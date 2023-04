Imagem meramente ilustrativa. Foto: Franklin de Freitas/ Arquivo Bem Paraná

O primeiro trimestre do ano foi marcado por um salto nas notícias de incêndios estruturais. É o que revela levantamento do Instituto Sprinkler Brasil, organização sem fins lucrativos que tem como missão difundir o uso de sprinklers nos sistemas de prevenção em instalações industriais e comerciais no País.



Por meio do monitoramento diário, o Instituto conseguiu capturar 588 ocorrências de incêndios estruturais nos primeiros três meses deste ano, representando alta de 12,6% ante o mesmo mês do ano anterior, quando foram registradas 514 notícias.