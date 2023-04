Instagram

A atriz norte-americana Priscilla Presley, viúva do cantor Elvis Presley, passou por Curitiba na última semana para visitar seu filho, o músico Navarone Garibaldi. Em postagem no Instagram, ela elogiou o Brasil.

“Mais uma vez, fiz uma visita incrível com a família de @nava_rone ao Brasil!! Pessoas tão incríveis, uma cidade tão maravilhosa, tão maravilhosa. Tanto amor aqui. Mal posso esperar para voltar! Beijos #curitiba”

Nascido na Califórnia, nos Estados Unidos, Navarone é filho de Priscilla Presley com o produtor brasileiro Marco Antonio Garcia, conhecido como Marco Garibaldi

Navarone tem 36 anos e é meio irmão de Lisa Marie Presley, filha única de Elvis que morreu após duas paradas cardíacas no início deste ano.

Priscilla e Marco Garibaldi permaneceram juntos por 22 anos, após o casamento conturbado com Elvis, que terminou em 1972.

No encontro entre mãe e filho, os dois publicaram uma foto e compartilharam o momento com seus seguidores no Instagram.