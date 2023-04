Ike Stalker/Sanepar/Arquivo

A Sanepar informa que foram registrados problemas operacionais no sistema de bombeamento de água da Vila Guarani/Santa Cândida neste sábado (23). Por esta razão, os níveis do Centro de Reservação baixaram, podendo causar desabastecimento nas regiões dos bairros Campo Pequeno, Osasco, Roça Grande, Curitibano, São Gabriel e Monza, em Colombo, e nas regiões dos bairros Atuba e Santa Cândida, em Curitiba. A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade a partir das 20h do domingo (23) e será de forma gradativa.

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.