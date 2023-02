A Unicentro, através da Pró-Reitoria de Ensino, começa a realizar, na próxima quinta-feira (02), os procedimentos de matrícula dos 1.021 estudantes aprovados no Vestibular 2023 da instituição.

Primeiro, os convocados interessados em assumir suas vagas devem fazer a pré-matrícula on-line. Só depois é que a instituição receberá os documentos, também de modo remoto. Apenas os estudantes que cumprirem as duas etapas terão a matrícula confirmada.

A pré-matrícula dos aprovados em primeira chamada deve ser realizada pelo site https://matriculas.unicentro.br nos dias 02 e 03 de fevereiro. Os aprovados que não realizarem esse procedimento perdem, automaticamente, a vaga.

Na semana que vem serão divulgadas, em sequência, as chamadas complementares. A lista de convocados em segunda chamada será publicada em 06 de fevereiro, com pré-matrícula prevista para os dias 07 e 08. Já a relação dos aprovados em terceira chamada será divulgada em 09 de fevereiro, com pré-matrícula entre 10 e 13.

No dia 14 de fevereiro, a Pró-Reitoria de Ensino publicará o edital com a lista dos candidatos que fizeram a pré-matrícula e que devem confirmar a vaga com o envio – nos dias 15, 16 e 17 – dos documentos exigidos para a matrícula.