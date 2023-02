Processo e normas de tombamento do Centro Histórico de Morretes ganham cartilha ilustrada

Parada turística obrigatória para quem visita o litoral paranaense, Morretes é uma cidade encantadora que preserva parte da história e da cultura do Estado. No ano passado, após 25 anos de ser iniciado, o processo de tombamento de seu centro histórico foi concluído pela Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) por intermédio da Coordenação do Patrimônio Cultural (CPC) e do Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (CEPHA) e inserido em dois Livros Tombo em 18 de julho de 2022: Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico nº 28-I e Histórico nº 180-II.

A prefeitura de Morretes, com o apoio da Secretaria, acabou de lançar uma cartilha com informações importantes sobre o processo e as normas para ocupação do centro histórico tombado. Além disso, o material ilustrado aborda a importância da preservação do patrimônio histórico-cultural.

“Esse material foi elaborado pelos técnicos da Secretaria da Cultura de Morretes com orientação da CPC. É importante documentar e disponibilizar as informações como um trabalho educativo que valoriza os bens tombados. A preservação e a preservação passam pelo conhecimento”, afirma Vinicio Bruni, chefe da coordenação da CPC.

Uma das cidades mais antigas do Paraná, Morretes representou um local de extrema importância nos ciclos do ouro, do tropeirismo, da erva-mate, da madeira e do café. O tombamento preserva essa memória, uma vez que garante harmonia entre as edificações para que se mantenham as características, o padrão e a peculiaridade da época em que foram construídas.

Os interessados podem acessar a cartilha de tombamento da cidade de Morretes em formato PDF no site da CPC.