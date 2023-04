Valquir Aureliano

Nesta sexta-feira (7/4), 19 bairros vão receber celebrações da Páscoa organizadas pelas paróquias da cidade. Serão 20 procissões em diversas regiões de Curitiba e quatro encenações da Paixão de Cristo (Barreirinha, Boqueirão, Sítio Cercado e Orleans).

Nesta sexta-feira, acontecem as procissões nos bairros Sítio Cercado, Mercês, Campo Santana, Campo Comprido, Portão, Boa Vista, Hauer, Uberaba, Cajuru, Xaxim, Guabirotuba, Fazendinha, Centro, Santa Cândida, Barreirinha, Rebouças, Santa Felicidade, Santa Quitéria e Boqueirão.

No mesmo dia, a encenação de Paixão de Cristo no Barreirinha começa às 18h; no Sítio Cercado às 20h; e no Boqueirão e no Orleans às 19h.

Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) vão acompanhar a programação e auxiliar na organização do trânsito.

Celebração no centro

Na sexta-feira (7), o Setor Centro da Arquidiocese de Curitiba vai se unir para realizar a Procissão do Senhor Morto e de Nossa Senhora das Dores. A procissão vai partir do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, após as respectivas Celebrações da Paixão do Senhor, encontrando-se no caminho e seguindo para a Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, com chegada prevista para às 17h30, onde acontecerá a Veneração da Cruz e da imagem do Senhor Morto, seguida da bênção do Arcebispo Metropolitano Dom José Antonio Peruzzo.

15h45 – Início da procissão no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

16h15 – Início da procissão no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas

16h30 – Encontro das imagens do Senhor Morto com a de Nossa Senhora das Dores na esquina da Marechal Deodoro com a Conselheiro Laurindo

17h30 – Chegada da Procissão na Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, seguida de bênção do arcebispo e contemplação individual da cruz e das imagens processionais.