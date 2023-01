O Procon de Maringá, no norte do Paraná, aplicou uma multa de R$ 528 mil a empresa acusada de aplicar um golpe contra estudantes de medicina que tiveram a formatura cancelada na véspera do evento.

O prejuízo está estimado de R$ 3 milhões. Mais de 100 alunos foram afetado.

Segundo o Procon, o caso configura dano ao consumidor, uma vez que os estudantes pagaram pelo baile que não aconteceu.

A multa foi enviada pelos Correios à sede da Brave Brazil, com sede em Florianópolis (SC).