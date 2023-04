O Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PR), órgão ligado à secretaria estadual da Justiça e Cidadania, alerta a população sobre um novo golpe na praça. Trata-se do “falso presente” de Páscoa. A pessoa recebe uma ligação que informa que ela foi presenteada com um kit de chocolates. No momento em que o presente chega, é avisada que precisa pagar apenas um pequeno valor pelo frete.



O entregador alega problemas de sinal na máquina de cartão, se afasta e faz a cobrança de valores altos. Segundo o Procon-PR, um cidadão lesado nesse golpe recebeu uma cobrança de R$ 7 mil na fatura do cartão de crédito.



Santin Roveda, secretário da Justiça e Cidadania, reforçou que os golpes se tornam cada vez mais bem arquitetados e aumentam o risco à população. “As quadrilhas que aplicam estes golpes estão especializadas. Por isso, é fundamental ter todo o cuidado possível com dados pessoais e com o cartão de crédito, especialmente se ele tem habilitado o pagamento por aproximação”, afirmou.