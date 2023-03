Divulgação/Guarda Municipal de Araucária

Um homem procurado por dois homicídios em Santa Catarina foi preso na noite de sexta em Araucária, na Região Metropolitana, após invadir a casa da ex-companheira e ameaçá-la.

A vítima, que é moradora da rua dos Pássaros, no Capela Velha, fez contato com a Guarda Municipal relatando que, seu ex companheiro invadiu sua casa por diversas vezes e fez ameaças e que ele estaria no local naquele momento.

