Professores de Curitiba aprovam estado de greve. (Reprodução)

Os professores da rede municipal de ensino de Curitiba estão em estado de greve. A decisão foi tomada em Assembleia Geral Extraordinária, realizada na última sexta, 27 de junho, após o encerramento do XIV Congresso.

Leia mais:

Os professores definiram ainda os próximos passos da luta pela valorização da carreira do magistério. Segundo as informações do SISMMAC, que reúne a categoria, plenária aprovou a paralisação como forme de pressionar pelo crescimento vertical da carreira.

“A decisão expressa a indignação da categoria diante da política excludente da Prefeitura e reafirma que só a luta coletiva pode garantir avanço real na carreira”, denuncia a categoria.

A Assembleia também aprovou um calendário de lutas e mobilizações, que inclui: atos públicos, uma audiência pública na Câmara Municipal, articulações com movimentos sociais e educacionais em defesa da inclusão, e uma forte pressão sobre a Prefeitura e a SME.

A categoria quer o ‘fim do confisco das aposentadorias. Em 15 de outubro, haverá uma dia de luta em defesa da dignidade de quem dedicou a vida à educação pública.

O que é estado de greve?

Trata-se de um anúncio de que se pode deflagrar uma greve e serve como mobilização e organização da categoria.