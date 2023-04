Governo do Estado, Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) e PMPR promovem primeiro Curso de Capacitação em Segurança Escolar. (Anderson Luiz Carvalho Batista)

As ações para garantir a tranquilidade nos colégios já começaram a ser colocadas em prática. Cerca de 350 diretores de escolas estaduais pertencentes aos Núcleos Regionais de Educação das Áreas Metropolitanas Norte e Sul – que compreendem os municípios da Região Metropolitana de Curitiba –, participaram nesta quinta-feira (13) do primeiro módulo do Curso de Capacitação em Segurança Escolar. A atividade integra um pacote de ações anunciadas durante a manhã pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Com carga horária de 30 horas, o curso será ministrado para mais de 2 mil profissionais dos 32 NREs (Núcleos Regionais de Educação) até o fim da primeira semana de maio, impactando indiretamente os cerca de 100 mil profissionais da rede estadual de ensino. Essas ações também entrarão no calendário escolar da Seed-PR a partir do fim de abril.

A capacitação, realizada em Curitiba, é oferecida pelo governo estadual por meio de uma parceria do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC) da Polícia Militar, Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR). O objetivo é preparar a comunidade escolar diante de possíveis situações de violência ou ameaças à segurança dentro das escolas. O treinamento será adotado como protocolo tanto para a comunidade escolar, quanto para as forças de segurança do Paraná.

NA PRÁTICA – Conduzido por representantes do BPEC, o módulo elencou as principais ações de prevenção contra situações de risco nas escolas, tendo em vista conscientizar a comunidade escolar sobre medidas protetivas que podem ser adotadas no dia a dia das instituições de ensino para garantir a segurança de alunos e colaboradores.

“É preciso que as forças de segurança e a comunidade escolar trabalhem em conjunto para redução de riscos e proteção nas escolas. Por isso, é importante que diretores, professores e colaboradores saibam identificar os pontos vulneráveis relativos à segurança nas instituições onde trabalham, além de observar de perto comportamentos atípicos dos alunos”, recomendou o capitão da Polícia Militar David Parisi do Amaral, um dos palestrantes.

O curso enfatizou também a importância da adoção de medidas preventivas em sala para garantir a segurança, como a resolução pacífica de conflitos, conhecimento e identificação de situações de assédio, além de possíveis casos de bullying.

PACOTE – Na manhã desta quinta-feira (13), o governador Carlos Massa Ratinho Junior, anunciou uma série de ações para prevenção a casos de violência nas escolas do Paraná. Elas têm foco no aumento da presença das estruturas de segurança pública no ambiente escolar e em uma maior integração entre os órgãos estaduais.

Além do treinamento para para servidores da Educação, as iniciativas incluem a ampliação da presença de policiais no ambiente escolar e dos sistemas de monitoramento por câmera, entre outras.

Também foi instituído o Comitê Intersetorial de Prevenção, Monitoramento e Segurança em Escolas do Paraná. Entre as atribuições do grupo, estão a análise de situações de risco, desenvolvimento de mecanismos de combate à violência, elaboração de estudos em conjunto com as forças de segurança pública, reforço ao trabalho educativo e preventivo e criação de um canal direto de denúncias.