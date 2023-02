Nota Paraná (Geraldo Bubniak/AEN)

A Secretaria estadual da Fazenda divulgou mudanças na regulamentação do programa Nota Paraná, com os novos valores dos prêmios, que estarão disponíveis já a partir do sorteio do mês de março de 2023.

O prêmio máximo permanecerá com o mesmo valor, de R$ 1 milhão. A mudança vale para os demais prêmios. O prêmio de R$ 200 mil fica extinto e entram os de R$ 100 mil e R$ 50 mil, alcançando mais pessoas.

Serão disponibilizados, a partir de agora, dez prêmios de R$ 10 mil e quinze mil prêmios de R$ 50,00.