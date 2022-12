Disque-Denúncia 181 recebeu mais de 45 mil denúncias em 2022 –

O programa Disque-Denúncia 181, da Secretaria da Segurança Pública (Sesp), recebeu mais de 45 mil denúncias de janeiro a novembro de 2022. As aproximadamente 134 denúncias recebidas diariamente, via telefone ou site, ajudaram no combate ao crime organizado e à violência e resultaram em prisões e apreensões de drogas e ilícitos durante o período.

Foram 1.064 prisões e duas toneladas de entorpecentes apreendidas de janeiro a novembro de 2022 em decorrência da identificação de pontos de tráfico, locais de crimes, localização de foragidos da Justiça, entre outros. Também foram apreendidas duas mil unidades de ecstasy e LSD, além de 331 armas de fogo e munições.

Todas as prisões e apreensões mencionadas tiveram início com denúncias anônimas pelo 181, que auxiliaram as forças a atuar, de modo repressivo e estratégico, contra diferentes modalidades criminosas. As ações geradas pelas denúncias anônimas resultaram ainda no fechamento de laboratórios e plantações de drogas, gerando grandes prejuízos ao crime organizado em várias localidades do Paraná.

Dentre as mais de 45 mil queixas anônimas registradas no Disque-Denúncia 181 em 2022, as que lideram são as de tráfico de drogas, com 15.866 registros (35%). Em segundo lugar, maus-tratos a animais domésticos, com 9.384 (21%), seguidos pelos crimes ambientais com 4.797 denúncias (11%).

No meio da lista, seguem o comércio ilegal ou tráfico de armas de fogo e munições, com 4.006 denúncias (9%), uso de drogas, com 1.992 (4%), e violência contra crianças e adolescentes, com 1.461 (3%).

A lista dos dez crimes mais denunciados também conta com violência contra a pessoa idosa, com 1.270 (3%), violência contra a mulher, com 884 (2%), procurados da Justiça, com 901 (2%), e porte ilegal de arma de fogo, com 883 registros (2%).

Segundo o chefe do Centro Integrado de Denúncias 181, major Edivan Fragoso, a missão do programa é coletar, processar, registrar e difundir informações relacionadas a diversas modalidades criminosas e dar o direcionamento preciso, a fim de que as forças policiais possam atuar de modo integrado e estratégico, em diferentes regiões do Estado.

“As denúncias anônimas possuem riqueza de detalhes, o que possibilita uma resposta efetiva no combate à criminalidade. Elas dão subsídios às forças policiais para que possam atuar preventivamente e repressivamente”, disse.

DENÚNCIAS – O contato com as forças policiais pode ser feito de forma gratuita por telefone, discando 181, ou no site do Disque-Denúncia. Tanto pelo telefone quanto pela internet, é possível manter o sigilo e o anonimato.