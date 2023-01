Cascavel. 2019. Foto: José Fernando Ogura/AEN

O programa do Governo do Estado Nota Paraná, vinculado à Secretaria da Fazenda (Sefa), contemplou no primeiro sorteio de 2023, na segunda-feira (9), 40 paranaenses com os prêmios de R$ 10 mil em 22 cidades do Estado.

Curitiba, por exemplo, registrou 12 ganhadores. Em Cascavel foram quatro sorteados; em Londrina três; e São José dos Pinhais e Pinhais registraram dois ganhadores cada uma. Já os municípios de Araucária, Chopinzinho, Cianorte, Fazenda Rio Grande, Floresta, Goioerê, Guarapuava, Imbituva, Irati, Mallet, Maringá, Pato Branco, Ponta Grossa, São Miguel do Iguaçu, Telêmaco Borba, Toledo e União da Vitória tiveram um ganhador.

Os contemplados podem conferir os bilhetes premiados pelo aplicativo ou site do Nota Paraná e fazer a transferência do valor para a conta corrente cadastrada no programa.

Além desses prêmios e dos maiores valores, de R$ 1 milhão e de R$ 200 mil, foram realizados sorteios para as entidades sociais. Ao todo, são 1.660 instituições cadastradas no programa. Elas atuam nas áreas de assistência social, educação, saúde e geração de emprego e concorreram aos prêmios de R$ 20 mil e de R$ 100.

Foram sorteados, ainda, 8 mil prêmios de R$ 100,00 pelo Paraná Pay – para uso exclusivo nos estabelecimentos da área do turismo, postos de combustível e compra de gás de cozinha, para consumidores credenciados no programa.

COMO DOAR A NOTA FISCAL – Para ajudar as instituições, o cidadão pode doar as notas fiscais em que não precisa informar seu CPF. Assim, os bilhetes para concorrer aos sorteios do programa, concedidos de acordo com as compras, vão para a instituição, que terá mais chances de ser contemplada. Há três formas de efetivar a doação, uma decisão exclusiva do consumidor.

Ele pode acessar o site do Nota Paraná com seu CPF e senha. Na aba “Minhas Doações” escolhe a entidade e digita a chave de acesso da nota fiscal. Outra forma é utilizar o aplicativo Nota Paraná, que está disponível para Android e iOS. Na opção “Doações”, o cidadão busca a entidade desejada e lê o QR Code da nota fiscal.

O doador também pode depositar a nota fiscal em urnas disponibilizadas pelas entidades nos estabelecimentos comerciais. A própria instituição recolhe as notas das urnas e se encarrega de cadastrá-las usando o site ou aplicativo do Nota Paraná.

Confira as instituições premiadas com R$ 20 mil em janeiro:

Acitol – Associação Comunitária Independente – Toledo

Instituto Santa Paula Elisabete Cerioli – Assaí

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Planaltina do Paraná

Associação de Amigos da Criança da Diocese – Ponta Grossa

Assoc. Educ. Vigilantes Mirins de Pvai Frei Rafael Mainka – Paranavaí

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo do Tenente – Campo do Tenente

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jesuítas – Jesuítas

Recanto da Amizade – Alto Piquiri

Pequeno Cotolengo do Paraná Dom Orione – Curitiba

Lar São Vicente de Paulo de Cornélio Procópio – Cornélio Procópio