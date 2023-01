(Roberto Dziura/AEN)

As ações esportivas e de lazer do Verão Maior Paraná promovidas pela Secretaria de Estado do Esporte estão na última semana. As atividades estão em andamento desde 26 de dezembro e vão até 31 de janeiro. Os seis postos fixos no Litoral (Guaratuba, Caiobá, Matinhos, Praia de Leste, Ipanema e Shangri-Lá) e os dois da região Noroeste (Porto Rico e São Pedro do Paraná) já promoveram 650 mil atendimentos.

Os destaques dessa última semana são as competições esportivas que fazem parte dos Jogos de Aventura e Natureza (JAN). Nos dias 27, 28 e 29, a Arena de Caiobá recebe o Circuito Paranaense de Vôlei de Praia. Nestes mesmos dias, Antonina sedia o Festival das Águas, com apresentações de Caiaque Polo, Seasider Cross e Maratona.

Em Guaratuba, nos dias 28 e 29, acontece o Paranaense Open de Bodyboarding, com ação do paradesporto no sábado (28), às 15h. Já em Paranaguá, no domingo (29) acontece a primeira etapa do Circuito JAN de Corrida de Rua. A competição tem início às 8h, com largada em frente à Arena Albertina Salmon.

Além disso, os postos fixos continuam com suas programações diárias, que incluem caminhada orientada, recreação infantil, aula de dança, ginástica, torneios relâmpagos, muro de escalada com tirolesa, vôlei de praia, beach tennis, futevôlei, futmesa, beach soccer e empréstimo de material. No posto de Guaratuba, os veranistas também podem participar de um passeio ciclístico, que se inicia às 8h no domingo (29).

Até o dia 29, a programação cultural do Circo na Praça e do Circo na Praia pode ser acompanhada pela população, com atrações diárias e performances no trapézio, malabares, dança ou oficinas recreativas. Em Caiobá, o Circo na Praia acontece nos dias 26 e 29. Em Shangri-Lá, a equipe circense ainda se apresenta do dia até o dia 29. Já o Circo na Praça tem programação em Matinhos nos dias 27, 28 e 29, na Praça Central.

Os eventos do Jogos de Aventura e Natureza continuam durante os dois primeiros finais de semana de fevereiro. No dia 4 acontece o Desafio JAN de Cross Games (competição de Cross Fit), nos dias 4 e 5 o Paranaense de Surfe e do dia 10 ao dia 12 o Paranaense de Beach Tennis.

O assessor técnico do Jogos de Aventura e Natureza e do Verão Maior Paraná, Jackson Douglas, avalia positivamente o desenvolvimento das ações esportivas do Verão Maior Paraná ao longo desse mês.

“Já temos mais de 650 mil atendimentos nos postos fixos. São veranistas participando de diversas atividades, com destaque para a tirolesa, as atividades de palco e recreação, que sempre contam com bastante participação. Além disso, com os próprios eventos organizados especialmente pelos postos de atendimento, como o Verão na Sua Casa, Caça ao Tesouro, Gincana da Família, temos uma programação intensa para a família inteira”, afirma.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.