Comitiva de Minas Gerais vem conhecer infraestrutura rodoviária do Paraná

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) recebeu nesta semana representantes do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER/MG), que vieram conhecer os investimentos que estão sendo realizados e os planejados para a malha rodoviária do Estado.

Os temas que atraíram a atenção dos engenheiros mineiros, motivando a visita técnica, incluíram o programa de conservação de Obras de Arte Especiais (OAE) do DER/PR, que pretende realizar obras de reforma e manutenção em 195 pontes, viadutos, trincheiras, passarelas e estruturas similares em todas as regiões do Paraná, e os serviços de operação de tráfego rodoviário nas rodovias federais e estaduais do antigo Anel de Integração.

São serviços de guinchos mecânicos leves e pesados, inspeção de tráfego, apoio ao Corpo de Bombeiros, e veículo boiadeiro para lidar com animais soltos na pista, que podem ser acionados gratuitamente pelo telefone 0800-400-0404, disponível 24h por dia, 7 dias por semana, inclusive em feriados. Os atendimentos são coordenados por um Centro de Operações Integradas (COI), que também utiliza as informações para atualizar usuários sobre as condições das rodovias, pelo Twitter.

O Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais (Proseg Paraná) do DER/PR foi outro destaque durante a visita. Se trata da maior iniciativa voltada exclusivamente para a segurança viária em todo o Brasil, com investimento de R$ 412 milhões para reforçar a sinalização horizontal e sinalização vertical, implantar novos dispositivos de segurança em 9.965,43 quilômetros de rodovias paranaenses, visando a prevenção de acidentes, a redução da gravidade das ocorrências, preservando vidas.

WHITETOPPING – Recentemente, representantes do DER/MG também visitaram a obra de restauração em concreto da PRC-280, entre Palmas e General Carneiro, na região Sul, primeira a utilizar a técnica de whitetopping, em que o pavimento asfáltico existente é adaptado para servir como base para um novo pavimento rígido de concreto.

A obra, praticamente concluída, resolveu um problema histórico de conexão entre a região Sudoeste e o Litoral, com uma pista muito mais resistente ao tráfego de veículos pesados, e vida útil de cerca de 20 anos. De acordo com a comitiva, o edital da restauração, uma contratação integrada de elaboração de projeto e execução de obra, servirá como inspiração para licitação de iniciativa semelhante em Minas, para atender uma rodovia utilizada pelo setor de mineração, cujo pavimento não atende o tráfego de veículos carregados com material do setor.

As equipes dos dois Departamento de Estradas de Rodagem ainda compararam suas experiências sobre concessões rodoviárias nos dois estados, com Minas Gerais destacando o resultado bem-sucedido de iniciativas de concessão administradas pelo próprio governo estadual.

No Paraná, o programa de concessões do governo federal, que vai atender 3,3 mil km de rodovias, está sendo discutido com a nova gestão. Também foram apresentados aos visitantes as iniciativas de gerenciamento da malha rodoviária, com a elaboração de um novo programa de conservação do pavimento sendo planejada para este ano.

VISITA – A comitiva mineira foi recebida pelo diretor-geral do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes e diretores do órgão. Representaram o DER/MG o diretor-geral, Rodrigo Rodrigues Tavares, o vice-diretor-geral, Matheus Guimarães Novais, o diretor de Projetos de Engenharia Rodoviária, Henrique de Medeiros Pereira, o diretor de Manutenção, Davidsson Canesso de Oliveira, e o diretor de Operação Viária, Cristiano Francisco Ferreira Soares Coelho.

CARIOCAS – O Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ) também deve visitar o DER/PR em breve, já tendo expressado interesse nos resultados e planejamentos do departamento para as rodovias estaduais.