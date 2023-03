Divulgação/Assessoria Fiep

A gestão eficiente do uso da água tem sido uma diretriz cada vez mais presente na indústria brasileira. Propor soluções para otimizar o uso desse recurso pela indústria, aumentando a eficiência no manejo é colaborar para garantir acesso sustentável a um recurso essencial para a vida e para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país.

E foi com esse olhar que acadêmicos da Engenharia de Energias das Faculdades da Indústria em Londrina conquistaram o 3º e o 1º lugar do Desafio Senai de Projetos Integradores (DSPI) 2022 promovido pelo SENAI Nacional, na categoria Educação Superior.

As soluções propostas nasceram nas Jornadas de Aprendizagem, disciplina que aproxima os alunos do mercado, propondo a resolução de problemas e desafios reais da indústria.

Ao longo de seis meses, os alunos, organizados em equipes, desenvolveram soluções e protótipos funcionais para os problemas estudados.

O 3º lugar ficou com o Projeto RANI – Reutilização de Água na Indústria e o 1º lugar foi conquistado com o Projeto Torre de Resfriamento de Água, que entregou um programa para racionalização do uso de água utilizado na sala de miúdos da BRF em Minas Gerais.

“Desenvolvemos um método mais eficiente para o processo de resfriamento da bomba de vácuo e reutilização da água, otimizando o consumo no processo da produção industrial”, explica Marco Moia, acadêmico do 4º período da Engenharia Elétrica das Faculdades da Indústria em Londrina, integrante da equipe vencedora. “Com a solução proposta, a indústria poderá reduzir o consumo de água em até 45%. Buscamos meios que proporcionem crescimento econômico e diminuição das agressões ao meio ambiente”, acrescenta.

“Quando falamos em trabalhar em rede, aqui temos um grande exemplo, principalmente porque estamos trabalhando com um problema de Minas Gerais sendo solucionado dentro da nossa Faculdade em Londrina. Um grande exemplo para que possamos seguir e sistematizar ou impulsionar ainda mais nacionalmente” disse Sidinei Rossi, gerente-executivo de Educação do Senai Paraná durante evento de premiação do DSPI. “Agradeço mais uma vez a todos os nossos docentes, professores e deixo aqui registrado o meu orgulho por todo o trabalho, em nome de toda a equipe do Senai Paraná por essa conquista”, acrescentou.

Sobre o Desafio Senai de Projetos Integradores (DSPI)

Organizado em três categorias, educação básica, técnica e superior, o DSPI 2022 recebeu 4.786 projetos inscritos, sendo que apenas os 115 melhores foram classificados para a etapa nacional e apenas nove foram premiados com 1º, 2º e 3º lugar nas respectivas categorias.

Os projetos foram julgados e analisados por um time de 40 avaliadores externos ao Senai, entre professores de instituições consagradas como o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), além de investidores, mentores e pessoas envolvidas no ecossistema de inovação pelo país.

Com duração de seis meses, o Desafio Senai de Projetos Integradores é uma iniciativa presente no Brasil inteiro para desenvolver em seus alunos a capacidade de trabalhar em grupo, propor ações inovadoras e pensar de forma empreendedora. Competências cada dia mais requeridas nas organizações, onde o trabalho em equipe com profissionais de diversas áreas tem se mostrado fundamental para o sucesso de uma ação.

Pensar no manejo eficiente da água é colaborar com a segurança hídrica do planeta

Até 2035 cerca de 74 milhões de brasileiros podem enfrentar algum grau de insegurança hídrica, se não houver mudança na gestão das águas. É que o aponta o levantamento feito pelo Plano Nacional de Segurança Hídrica (PNSH), documento construído com a participação da Confederação Nacional da Indústria (CNI). De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), segurança hídrica significa disponibilidade de água em quantidade e qualidade suficientes para atender as necessidades humanas, as atividades econômicas e a conservação dos ecossistemas aquáticos, acompanhados de um nível aceitável de risco de secas e cheias.

Iniciativas como estas, apresentadas pelos acadêmicos das Faculdades da Indústrias, caminham ao encontro de soluções criativas e inovadoras para o uso consciente da água e diminuição dos riscos para insegurança hídrica em nosso planeta.